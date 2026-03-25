«Аль-Иттихад» готовит предложение по Энцо Фернандесу из «Челси» — Конур

Клуб «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии намерен сделать официальное предложение лондонскому «Челси» по полузащитнику Энцо Фернандесу. Аргентинец может перейти в команду, если стороны достигнут соглашения. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.

Хотя сам Фернандес скептически относится к возможному переходу в Саудовскую Аравию, финансовые возможности клуба могут убедить его изменить своё мнение. К тому же за игроком следят и другие европейские клубы, среди которых «ПСЖ» и «Реал», которые также рассматриваются как главные претенденты на его трансфер.

«Челси» стремится удержать Фернандеса и предлагает ему новый контракт с более выгодными условиями. В текущем сезоне полузащитник провёл 46 матчей за «Челси», забив 12 голов и сделав шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2032 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 90 млн.