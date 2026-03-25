Главный тренер сборной России Карпин выступил за полную отмену лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему является противником лимита на легионеров. Ранее министр спорта Михаил Дегтярёв заявил о целях ужесточить действующие ограничения, позволяющие одновременно выпускать на поле в матчах чемпионата России до восьми иностранцев.

— По 2 млрд рублей в год РФС тратит на ЮФЛ, огромные деньги, но которые принесут, уверен, приносят уже и принесут плоды. Помогут повысить конкуренцию в нашей лиге, в российской, нашими футболистами. Вот тогда можно приблизиться к Испании, к Англии.

Когда клубы — «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и все остальные — не одного Кисляка увидят, а будет ещё пятеро таких, и в каждой команде будет свой Кисляк. Сейчас Кисляк — это как имя нарицательное мы используем. В каждой команде будет такой игрок российский, и к ним привезут хорошего иностранца. Это делают все. И стесняться этого тоже не надо. В Англии в основном составе один англичанин играет во многих командах, практически во всех, один на поле. И ничего не случилось с этой лигой.

— Вы против лимита на легионеров?

— Ничего не изменилось. Я уже всё сказал в 2008 году. 17 лет назад, 18 даже уже.

— Вы готовы дискутировать с министром спорта по этому поводу?

— Да. Если надо, если моё мнение интересно, да. Вот он я здесь, готов дискутировать. Конкуренция — двигатель прогресса. Окей? Всё. Конкуренция, неважно, с русским я конкурирую либо не с русским. Кисляк играет? Батраков играет? А возможно, если бы у него было больше шансов, если ему не нужно было этот шанс выгрызать, он бы расслабился, возможно, и дальше бы не прогрессировал. Поэтому что? Свободный рынок.

— А идеальная формула какая? Вообще нет лимита?

— Не знаю, для тренера? Вообще никакого. Играют лучшие, невзирая на паспорт, как это происходит в Англии. У них там ограничения типа якобы он должен сыграть за сборную сколько-то процентов матчей, но потом, когда время прошло, уже не нужно. Ну, якобы они защищают свой рынок, но играет один англичанин, не в одной команде, в большинстве. Как они защищают свой рынок тогда? Никак. Тогда о чём мы говорим? Я готов в 2008 году готов был дискутировать, дискутировал, и толку-то? — сказал Карпин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».