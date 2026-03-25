В контракте защитника «Тоттенхэма» Ромеро есть особая клаусула для клубов Ла Лиги — Marca

В контракте центрального защитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Ромеро прописана специальная клаусула для «Реала» и «Атлетико». Об этом сообщает Marca.

По данным источника, прошлым летом «матрасники» уже пытались подписать аргентинца, в рамках ближайшего трансферного окна эта работа может быть возобновлена. Лондонский клуб оценивает игрока в € 70 млн, но Ромеро прописал в своём контракте со «шпорами», что его трансферная стоимость для «Атлетико» составляет € 60 млн. Отмечается, что и сам защитник хотел бы перейти в команду Диего Симеоне, однако за ситуацией активно следит и «Реал», который тоже высоко оценивает профессиональные качества футболиста.

Действующий контракт Ромеро с «Тоттенхэмом» действует до лета 2029 года.

Материалы по теме
«Ман Юнайтед» интересуется защитником «Тоттенхэма» и выкупит игрока в случае вылета «шпор»
