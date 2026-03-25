«Ливерпуль» нацелен на приобретение двух вингеров летом после ухода Салаха — Хоукинс

«Ливерпуль» занимается поисками потенциальной замены нападающему Мохамеду Салаху, который ранее заявил, что покинет клуб ближайшим летом. Журналист Фабрис Хоукинс назвал кандидатов, которые рассматриваются в качестве альтернативы египтянину.

«Майкл Олисе возглавляет списки потенциальных приобретений всех крупных европейских клубов, но «Бавария» не хочет его отпускать. За несколькими молодыми игроками, такими как Ян Диоманд и Франсишку Консейсау, ведётся наблюдение.

В прошлом году «красные» интересовались Брэдли Баркола из «Пари Сен-Жермен», который сейчас ведёт переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта. За этими переговорами внимательно следят крупные клубы, готовые воспользоваться ситуацией в случае неблагоприятного исхода», — написал Хоукинс в соцсети X.

