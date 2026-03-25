УЕФА оштрафовал «Бенфику» на € 40 тыс. за расистское поведение болельщиков в матче ЛЧ

Контрольно-этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил штраф на лиссабонскую «Бенфику» в размере € 40 тыс. за расистское поведение её болельщиков в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Об этом сообщается на сайте организации.

17 февраля «Реал» одержал победу над «Бенфикой» со счётом 1:0 благодаря голу Винисиуса Жуниора. Бразилец отпраздновал забитый мяч танцем с угловым флагом, что вызвало негативную реакцию со стороны зрителей. В результате матч был приостановлен почти на 10 минут из-за конфликта между Винисиусом и полузащитником «Бенфики» Джанлукой Престианни, в ходе которого игрок «Реала» пожаловался арбитру на расистские оскорбления. УЕФА также принял решение отстранить Престианни от ответной встречи, в которой «Реал» выиграл 2:1.

Сегодня, 25 марта, организация сообщила о наложении штрафа на «Бенфику» за расистское и/или дискриминационное поведение её фанатов. Кроме того, клуб подвергнут условному частичному закрытию стадиона на 500 мест во время следующего домашнего матча в турнирах под эгидой УЕФА с испытательным сроком в один год.

Также были приняты дополнительные решения: «Бенфика» оштрафована на € 8 тыс. за использование лазерной указки и на € 25 тыс. – за бросание предметов. Помощник тренера «Бенфики» Педро Луис Феррейра Мачадо отстранён от участия в одной встрече клубного турнира УЕФА за неспортивное поведение.