Мбаппе прокомментировал слух, что «Реал» обследовал у него не то колено

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на слухи, согласно которым врачи команды из Мадрида обследовали не то колено француза.

«Информация, что врачи осмотрели не то колено, не соответствует действительности. Возможно, я косвенно несу за это ответственность. Когда появляются проблемы с коммуникацией, все этим пользуются», — приводит слова Мбаппе El Chiringuito в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что вместо осмотра левого колена врачи «Королевского клуба» обследовали правое колено французского форварда. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и шестью результативными передачами.