Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал — Барселона, результат матча 25 марта 2026, счёт 2:6, первый матч 1/4 финала женской Лиги чемпионов 2025/2026

«Барселона» с крупным счётом обыграла «Реал» в 1/4 финала женской Лиги чемпионов
Комментарии

Завершён первый матч 1/4 финала женской Лиги чемпионов, в котором играли «Реал» и «Барселона». Победу со счётом 6:2 в этой игре одержала каталонская команда. Встреча состоялась на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступила Мария Соле Феррьери Капути из Италии.

Лига Чемпионов (ж) . 1/4 финала. 1-й матч
25 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Реал Мадрид (ж)
Испания
Окончен
2 : 6
Барселона (ж)
Барселона, Испания
0:1 Пайор – 6'     0:2 Бругтс – 13'     1:2 Кайседо – 30'     1:3 Паредес – 32'     1:4 Пайор – 57'     1:5 Лопес – 64'     2:5 Кайседо – 66'     2:6 Путельяс – 89'    

Эва Пайор открыла счёт в этой игре на шестой минуте и вывела гостей вперёд. Эсме Бругтс на 13-й минуте удвоила преимущество каталонской команды. Линда Кайседо на 30-й минуте отыграла один мяч «сливочных». Ирен Паредес забила третий гол сине-гранатовых на 32-й минуте. На 57-й минуте Пайор оформила дубль. Виктория Лопес забила за гостей на 64-й минуте. На 66-й минуте Кайседо отметилась дублем, а на 89-й минуте Алексия Путельяс реализовала пенальти.

Ответная игра между этими командами состоится 2 апреля. Финал турнира пройдёт 23 мая в Осло на стадионе «Уллевол».

Календарь женской Лиги чемпионов
Турнирная сетка женской Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android