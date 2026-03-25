«Барселона» с крупным счётом обыграла «Реал» в 1/4 финала женской Лиги чемпионов

Завершён первый матч 1/4 финала женской Лиги чемпионов, в котором играли «Реал» и «Барселона». Победу со счётом 6:2 в этой игре одержала каталонская команда. Встреча состоялась на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступила Мария Соле Феррьери Капути из Италии.
Эва Пайор открыла счёт в этой игре на шестой минуте и вывела гостей вперёд. Эсме Бругтс на 13-й минуте удвоила преимущество каталонской команды. Линда Кайседо на 30-й минуте отыграла один мяч «сливочных». Ирен Паредес забила третий гол сине-гранатовых на 32-й минуте. На 57-й минуте Пайор оформила дубль. Виктория Лопес забила за гостей на 64-й минуте. На 66-й минуте Кайседо отметилась дублем, а на 89-й минуте Алексия Путельяс реализовала пенальти.
Ответная игра между этими командами состоится 2 апреля. Финал турнира пройдёт 23 мая в Осло на стадионе «Уллевол».
- 26 марта 2026
-
00:32
-
00:21
-
00:16
-
00:04
- 25 марта 2026
-
23:53
-
23:53
-
23:40
-
23:39
-
23:38
-
23:24
-
23:02
-
23:01
-
22:50
-
22:49
-
22:44
-
22:33
-
22:23
-
22:00
-
21:52
-
21:45
-
21:40
-
21:35
-
21:19
-
21:14
-
21:04
-
20:59
-
20:50
-
20:44
-
20:42
-
20:32
-
20:20
-
20:16
-
20:15
-
20:05
-
19:53