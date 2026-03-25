Агент форварда «Спартака» Угальде: я разговаривал с двумя европейскими клубами

Курт Морсинк, агент форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде, высказался о возможном переходе своего клиента в один из европейских чемпионатов и назвал сумму, которую красно-белые попросят за трансфер костариканца.

«Аренда и выкуп прав за € 15 млн? Эта сумма не соответствует запросам клуба. Отступные Манфреда составляют $ 40 млн, а не $ 20 млн. $ 20 млн — это сумма, к которой мы можем прийти и которую «Спартак» хочет получить, если учитывать их инвестиции. Манфред чувствует себя комфортно в нынешней команде, но всё может измениться в любой момент. Мы всегда надеемся, что в каждое трансферное окно что-то произойдет. Cчитаю, пришло время сделать шаг вперёд. Я говорил об этом в прошлое окно — мы очень довольны развитием его карьеры в «Спартаке», однако нам бы хотелось перейти в одну из ведущих европейских лиг.

Этот год странный, потому что многие спортивные директора хотят определиться с составами своих команд до чемпионата мира. Я разговаривал с двумя европейскими клубами, и они говорят, что им нужно знать всё об игроках уже сейчас, потому что они хотят выстроить предсезонную подготовку с самого начала, не связываясь с ситуацией, когда игрок приходит, потом чемпионат мира и всё такое. Так что посмотрим, что можно сделать. Если переход не состоится, он в порядке, у него есть контракт, он счастлив. Но мы всегда стремимся к тому, чтобы Манфред играл в одной из топ-лиг», — сказал Морсинк в эфире Tigo Sports Costa Rica.