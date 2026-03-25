Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос: был бы рад вернуться в Бразилию

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Маркиньос дал комментарий касательно своего будущего.

«У меня ещё два года по контракту с «ПСЖ», а дальше — посмотрим. Я был бы рад вернуться в Бразилию. Там есть определённое давление, особенно это касается того клуба, в который я хочу вернуться, — «Коринтианса». Эта команда открыла для меня двери в большой футбол, я очень люблю этот клуб и с радостью надену его футболку снова», — приводит слова Маркиньоса UOL.

Маркиньос выступает за парижскую команду с 2013 года. За это время он 10 раз становился чемпионом Франции, восемь раз брал Кубок страны и 10 раз — национальный Суперкубок. В активе у бразильца также шесть побед в Кубке французской лиги. В послужном списке защитника есть и международные трофеи: Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.