Винисиус: Неймар делает всё возможное, чтобы выложиться на 100% и вернуться в сборную

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор выразил надежду на возвращение нападающего «Сантоса» Неймара в состав сборной Бразилии. 34-летний футболист не попал в окончательную заявку на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.

«В последние несколько сезонов я был одним из лучших, Рафинья — тоже… Мы даже не говорим о Каземиро. У него столько опыта. Давление на Неймара — это нормально. Могу сказать, что Ней — один из моих кумиров. Он делает всё возможное, чтобы выложиться на 100% и вернуться в сборную… Теперь решение за тренером. Но мы, игроки, всегда хотим играть с лучшими.

Мистер (тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти. — Прим. «Чемпионата») всегда разговаривает с игроками. Спрашивает о позиции, на которой мы хотим играть, как мы предпочитаем обороняться. Но это его решение. Для нас важен диалог с ним, потому что мы всегда учимся у него. Надеемся, что его идеи усвоятся как можно быстрее и будут применены на поле», — приводит слова Винисиуса Globo.