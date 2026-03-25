У бывшего вратаря «Тоттенхэма» Льориса пять «сухих» матчей на старте сезона МЛС

Голкипер «Лос-Анджелеса» Уго Льорис, известный по выступлениям за «Тоттенхэм Хотспур» и сборную Франции, провёл все пять стартовых игр нынешнего сезона МЛС «на ноль». Француз увеличил свою серию в матче 5-го тура североамериканского чемпионата с «Остином» (0:0).

В нынешнем розыгрыше МЛС чёрно-золотые вместе с Льорисом победили «Интер Майами» (3:0), «Хьюстон Динамо» (2:0), «Даллас» (1:0), «Сент-Луис Сити» (2:0), а затем сыграли вничью с «зелёными». В следующем туре команда из Калифорнии 5 апреля примет «Орландо Сити».

На данный момент «Лос-Анджелес» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 13 очками. В 2024 году Льорис в составе чёрно-золотых выиграл Открытый кубок США.