В летнем подписании Каземиро заинтересованы два топ-клуба МЛС — Богерт

На 34-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро всерьёз претендуют два клуба МЛС – «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает журналист The Athletic Том Богерт в социальной сети Х.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» станет свободным агентом по окончании сезона. Бразилец объявил о своём намерении покинуть клуб ещё в январе – его истекающий контракт с «красными дьяволами» не будет продлён.

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В текущем сезоне хавбек провёл 30 матчей за манкунианцев во всех турнирах, записав на свой счёт семь забитых мячей и две голевые передачи.