«Кто знал, что это будет четыре года?» Карпин — о непереходе России из УЕФА в Азию

«Кто знал, что это будет четыре года?» Карпин — о непереходе России из УЕФА в Азию
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) не выходить из УЕФА ради Азиатской конфедерации футбола. Подобное решение было принято в декабре 2022-го. Россия отстранена от всех международных соревнований с февраля того же года.

— Вопрос не ко мне. Я вообще не понимаю, как это происходит — переход из одной конфедерации в другую и что потом происходит. И потом там оставаться? Или как? Или потом, если дай бог, возвращаться? Или как? Ну кто знал, что это будет четыре года? Сейчас, когда прошло четыре года, кто-то скажет: «Ну я же говорил».

— Я считаю, что в реалиях, которые есть, переход в Азию — это не была бы трагедия для российского футбола, потому что это официальный турнир.
— И мы бы играли на чемпионате мира?

— Я этого не исключаю.
— Ты серьёзно?

— А почему вы считаете, что это было бы невозможно?
— Нас ФИФА исключила. Не УЕФА. Как мы можем играть на чемпионате мира, если ФИФА нас исключила? Ты вообще, что ли, не понимаешь, о чём разговор? Тогда как бы мы в Азии боролись за выход на чемпионат мира, если нас исключили. Мы бы играли в Кубке Азии, и всё, — сказал Карпин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Никарагуа, Мали, ну и? Чего ждать от матчей сборной России
Комментарии
