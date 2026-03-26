Вагнер был бы очень рад получить приглашение от ЦСКА и работать в клубе — агент Феррейра

Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, заявил что экс-игрок сборной Бразилии был бы рад вернуться в московский клуб. Ранее 41-летний футболист объявил о завершении футбольной карьеры.
— Как Вагнер принял решение о завершении карьеры?
— Вагнер принял это решение сейчас, так как понял, что пора остановиться.
— Хотел бы Вагнер вернуться в ЦСКА и работать в клубе?
— Вагнер был бы очень рад, если бы получил приглашение от ЦСКА для выполнения каких‑либо функций в клубе. Возможно, в будущем он будет работать в клубе, — приводит слова Феррейры «Матч ТВ».