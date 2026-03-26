Ошибка медиков «Реала» с Мбаппе не первая, аналогичный случай с Камавинга — L'Équipe

Ошибка медиков «Реала» при обследовании колена нападающего Килиана Мбаппе не является единственным случаем подобной ошибки со стороны медицинского персонала мадридского клуба, сообщает L'Équipe. По информации источника, врачи также якобы провели МРТ не той ноги при травме левой лодыжки Эдуарду Камавинга, полученной 3 декабря в Бильбао. В результате французский футболист выбыл из строя на несколько недель.

Как сообщалось ранее в СМИ, врачи «Реала» допустили ошибку при оценке травмы Килиана Мбаппе, осмотрев не то колено. Эта информация была подтверждена в Испании, хотя сам игрок категорически опроверг эти слухи на пресс-конференции накануне матча с Бразилией. Мбаппе заявил, что не понимает, откуда берутся такие новости, и подчеркнул, что его состояние здоровья находится под контролем.