Сборную Никарагуа встретили в Краснодаре караваем и песнями перед матчем с Россией

Сборная Никарагуа по футболу прибыла в Краснодар, где проведёт товарищеский матч со сборной России. Встреча состоится в пятницу, 27 марта. Данная игра станет для подопечных Валерия Карпина первой в 2026 году.

По прибытии в Краснодар футболистов и тренерский штаб сборной Никарагуа встретили караваем и национальными песнями. Видео с приездом гостевой команды было опубликовано пресс-службой Российского футбольного союза (РФС) в телеграм-канале.

Помимо Никарагуа, во время весеннего тренировочного сбора национальная команда России проведёт товарищеский матч со сборной Мали. Встреча с африканской сборной состоится во вторник, 31 марта.