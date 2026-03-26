Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус: в матче с Францией будет открытая игра. Никто не захочет отсиживаться в обороне

Винисиус: в матче с Францией будет открытая игра. Никто не захочет отсиживаться в обороне
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал предстоящий товарищеский матч национальной команды с Францией, который состоится 26 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
26 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Бразилия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это противостояние будет очень важным для нас. Сборная Франции — отличная команда, в ней много моих товарищей по «Реалу». Это будет открытая игра. Никто не захочет отсиживаться в обороне. Для нас это будет хорошая проверка.

Что касается поддержки наших болельщиков, считаю, что она всегда важна для нас. Всякий раз, когда мы едины, мы можем делать великие дела», — приводит слова Винисиуса Globo.

Сборная Бразилии проведёт ещё один товарищеский матч с командой Хорватии, который запланирован на 1 апреля.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
01 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Бразилия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android