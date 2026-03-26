Винисиус: в матче с Францией будет открытая игра. Никто не захочет отсиживаться в обороне

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал предстоящий товарищеский матч национальной команды с Францией, который состоится 26 марта.

«Это противостояние будет очень важным для нас. Сборная Франции — отличная команда, в ней много моих товарищей по «Реалу». Это будет открытая игра. Никто не захочет отсиживаться в обороне. Для нас это будет хорошая проверка.

Что касается поддержки наших болельщиков, считаю, что она всегда важна для нас. Всякий раз, когда мы едины, мы можем делать великие дела», — приводит слова Винисиуса Globo.

Сборная Бразилии проведёт ещё один товарищеский матч с командой Хорватии, который запланирован на 1 апреля.