Полузащитник «Интера» Чалханоглу рассказал о периоде адаптации после перехода из «Милана»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился воспоминаниями о своём переходе из «Милана» в стан «нерадзурри» в 2021 году.

«Вначале мне было тяжело найти своё место в команде. Сперва мне пришлось доказать свою состоятельность самому себе. Даже болельщики «Интера» сомневались. Помню свой первый матч: гол и голевая передача. Я пребывал в восторге, это был ключевой момент в моей карьере. Думаю, я хорошо с этим справился. Переход на правах свободного агента, возможно, помог мне психологически.

Иногда наличие турецкого паспорта может быть недостатком в Европе, потому что наша футбольная ценность не всегда признаётся. Но сегодня такие игроки, как Кенан [Йылдыз] или Арда [Гюлер], получают заслуженное признание за свои выступления, и это очень важно. Думаю, я тоже внёс свой вклад в эти изменения. Когда я выбрал сборную Турции, я подумал, что это может стать примером для других молодых игроков, растущих за границей. И действительно, так и случилось: многие выбрали Турцию, даже те, кто позже пожалел об этом», — приводит слова Чалханоглу Inter News 24.

Материалы по теме
«Интер» рассматривает трёх игроков на случай перехода Бастони в «Барселону» — Sport.es
