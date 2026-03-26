Кирилл Глебов из ЦСКА вошёл в топ-10 самых дорогих футболистов России — Transfermarkt

Вингер московского ЦСКА Кирилл Глебов вошёл в топ-10 самых дорогих футболистов России по версии портала Transfermarkt, специализирующегося на оценке трансферной стоимости футболистов. Цена на игрока выросла с € 8 млн до € 10 млн.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, который оценивается в € 25 млн. На второй строчке располагается опорник ЦСКА Матвей Кисляк, его стоимость составляет € 20 млн.

Топ-10 самых дорогих футболистов России по версии Transfermarkt (март 2026-го):

1. Алексей Батраков («Локомотив») – € 25 млн.
2. Матвей Кисляк (ЦСКА) – € 20 млн.
3. Александр Головин («Монако») – € 18 млн.
4-5. Матвей Сафонов («ПСЖ») – € 15 млн.
4-5. Константин Тюкавин («Динамо») – € 15 млн.
6. Максим Глушенков («Зенит») – € 14 млн.
7-10. Станислав Агкацев («Краснодар») – € 10 млн.
7-10. Кирилл Глебов (ЦСКА) – € 10 млн (+ € 2 млн).
7-10. Арсен Захарян («Реал Сосьедад») – € 10 млн (+ € 2,5 млн).
7-10. Иван Обляков (ЦСКА) – € 10 млн.

