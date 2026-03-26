Карпин сравнил действующую сборную России и национальную команду 2021 года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин провёл сравнение текущей национальной команды с коллективом, выступавшим на отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

— Вы чисто виртуально можете представить сборную России в отборочном турнире в Европе? Как это будет?

— Так же, как было до отстранения.

— Ничего не изменилось? Регресса нет?

— По мне — нет.

— То есть мы бы боролись, условно говоря, за первое место в группе с условной Хорватией?

— Да. Возможно, это звучит слишком оптимистично, и можно говорить всё, что угодно, но я не вижу разницы между сборной, которая играла против Хорватии, с нынешней сборной. С моей точки зрения, сейчас сборная стала сильнее, чем была та, что играла против Хорватии.

— Я вообще слышал версию от двух очень уважаемых футбольных людей, правда, из одного клуба, которые меня убеждали, что сборная России сейчас — в топ-10 сборных Европы.

— Я настолько оптимистично не готов говорить, но я думаю, что она стала сильнее по сравнению с 2021-2022 годом. Даже исходя из тех футболистов, которые сейчас появились, которых не было тогда. И те футболисты, которые были тогда, ещё были более молодыми, сейчас они уже набрались опыта, начиная от Сильянова и заканчивая Бариновым. Баринов и тогда был в сборной, но сейчас он стал сильнее с точки зрения опыта, — сказал Карпин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная России отстранена от официальных встреч под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.