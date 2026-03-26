У экс-тренера «Реала» диагностирована деменция

У бывшего главного тренера мадридского «Реала» и национальной команды Уэльса Джона Тошака диагностирована деменция. Об этом сообщил сын 77-летнего специалиста Кэмерон Тошак.

«Это ужасная болезнь. Мы видим её проявления в кратковременной памяти, я чаще всего с ним разговариваю. Если мы будем общаться после обеда, он может и не вспомнить, что мы разговаривали и утром», — приводит слова Кэмерона Тошака Daily Mail.

Джон Тошак возглавлял мадридский «Реал» с 1 июля 1989 года по 23 ноября 1990 года и с 24 февраля по 17 ноября 1999 года. Под его руководством мадридский клуб выиграл чемпионат Испании сезона-1989/1990.

Материалы по теме
Арбелоа делает всё, чтобы остаться в «Реале». Но важнейший вызов — впереди
Арбелоа делает всё, чтобы остаться в «Реале». Но важнейший вызов — впереди
