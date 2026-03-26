Андрей Аршавин высказался о судейских ошибках в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о судейских ошибках в матчах чемпионата России.

«Мы видим, что видеоповторы появились, а ошибки судей не исчезли. На мой взгляд, если арбитр на VAR пропускает ошибку судьи в поле, то это меньшее зло, нежели когда сам видеоассистент допускает ошибку и влияет на эпизод. А сейчас роль видеоарбитров очень возросла. При этом ошибочные пенальти вредят имиджу тех команд, в пользу которых они назначаются», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 22 туров РПЛ возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», записав в свой актив 49 очков. На втором месте находится «Зенит», набрав 48 очков. Замыкает лидирующую тройку «Локомотив», набрав 44 очка. В топ-5 входят «Балтика» (42) и ЦСКА (39).

