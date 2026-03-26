«На слуху во всём мире». Игрок Никарагуа назвал самого известного футболиста из России

Полузащитник сборной Никарагуа Хакоб Монтес высказался о самом известном, по его мнению, игроке национальной команды России перед предстоящим очным товарищеским матчем. Встреча состоится в пятницу, 27 марта. Данная игра станет для подопечных Валерия Карпина первой в 2026 году.

«Особо выделю Сафонова. Он на слуху во всём мире. Если получится забить ему, будем счастливы. Особенная игра для нас. Впервые играем с соперником из Европы. Знаем о высоком уровне россиян. Сыграть с вами — это привилегия. Надеемся, что покажем достойный футбол», — сказал Монтес в эфире «Матч ТВ».

Помимо Никарагуа, во время весеннего тренировочного сбора национальная команда России проведёт товарищеский матч со сборной Мали.