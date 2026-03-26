«Две минуты дадут». Мелкадзе – о разговоре с Черчесовым перед матчем сборной России

Комментарии

Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал о разговоре со Станиславом Черчесовым поле вызова в национальную команду России.

– Станислав Саламович Черчесов многие годы возглавлял сборную России, а сейчас тренирует вас в клубе. Дал ли он наставления перед сбором? Если да, то какие?
– Он пожелал удачи мне. Каких-то определённых наставлений не дал. Пошутил, что он позвонил кому надо, договорился, что две минуты на поле мне точно дадут, — приводит слова Мелкадзе официальный сайт РФС.

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт Петербурге.

Никарагуа, Мали, ну и? Чего ждать от матчей сборной России
Никарагуа, Мали, ну и? Чего ждать от матчей сборной России
