Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Фабрицио Романо опубликовал инсайд о назначении Зидана в сборную Франции

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан возглавит сборную Франции. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, Зидан достиг устного соглашения с Федерацией футбола Франции о том, что станет новым главным тренером национальной команды. Отмечается, что стороны могли объявить об этом ещё зимой, но воздержались из уважения к действующему наставнику Дидье Дешаму.

Ранее сообщалось, что Зидан пригласил в свой тренерский штаб в национальной команде Франции Давида Беттони и Хамиду Мсаиди, с которыми раблотал в «Реале».

В качестве тренера «Реала» Зинедин Зидан является двукратным чемпионом Испании, он дважды с командой выигрывал Суперкубок страны, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов.

