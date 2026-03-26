Фабрицио Романо опубликовал инсайд о назначении Зидана в сборную Франции

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан возглавит сборную Франции. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, Зидан достиг устного соглашения с Федерацией футбола Франции о том, что станет новым главным тренером национальной команды. Отмечается, что стороны могли объявить об этом ещё зимой, но воздержались из уважения к действующему наставнику Дидье Дешаму.

Ранее сообщалось, что Зидан пригласил в свой тренерский штаб в национальной команде Франции Давида Беттони и Хамиду Мсаиди, с которыми раблотал в «Реале».

В качестве тренера «Реала» Зинедин Зидан является двукратным чемпионом Испании, он дважды с командой выигрывал Суперкубок страны, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов.