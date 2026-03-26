Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дешам резко ответил на вопрос о его возможном сменщике в сборной Франции

Дешам резко ответил на вопрос о его возможном сменщике в сборной Франции
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался недоволен вопросом о его возможном сменщике в национальной команде.

«Я обычно не комментирую такие вещи. И не собираюсь отвечать через вас. Он с нами — вот и всё. Я занимаюсь тем, что для меня действительно важно. Вы можете интерпретировать это как угодно, делать какие хотите материалы. Я не собираюсь тратить на это энергию. У меня одна цель, вы её знаете. А то, что будет дальше, меня не касается», — приводит слова Дешама Footmercato.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Франции Зинедин Зидан в устной форме договорился с Федерацией футбола Франции (FFF) о работе с национальной командой в качестве главного тренера.

Материалы по теме
Стал известен тренерский штаб Зинедина Зидана в случае назначения в сборную Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android