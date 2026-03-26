Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стивен Джеррард рассказал, как «Ливерпулю» заменить Мохамеда Салаха

Комментарии

Бывший капитан и полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о предстоящем уходе из клуба нападающего Мохамеда Салаха.

«Нужно купить игрока, который будет приносить огромную прибыль, иначе вы его не замените. Это должен быть игрок высшего уровня, один из трех или четырех лучших вингеров мира, чтобы заменить Салаха, потому что именно таким был Мо», — приводит слова Джеррарда Goal.

Ранее Салах объявил, что текущий сезон станет последним для него в английском клубе. Египетский вингер играет за мерсисайдцев с 2017 года. Салах провёл 310 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 189 голов и сделал 92 ассиста.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android