Стивен Джеррард рассказал, как «Ливерпулю» заменить Мохамеда Салаха

Бывший капитан и полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о предстоящем уходе из клуба нападающего Мохамеда Салаха.

«Нужно купить игрока, который будет приносить огромную прибыль, иначе вы его не замените. Это должен быть игрок высшего уровня, один из трех или четырех лучших вингеров мира, чтобы заменить Салаха, потому что именно таким был Мо», — приводит слова Джеррарда Goal.

Ранее Салах объявил, что текущий сезон станет последним для него в английском клубе. Египетский вингер играет за мерсисайдцев с 2017 года. Салах провёл 310 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 189 голов и сделал 92 ассиста.