Тренер «Монако» дисквалифицирован за стычку с сотрудником «Лиона» в очном матче Лиги 1

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли получил дисквалификацию на один матч из-за участия в стычке с сотрудником команды‑соперника в матче 27-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (2:1).

38-летний бельгиец получил наказание от Дисциплинарного комитета Профессиональной футбольной лиги (LFP) Франции за красную карточку. Отмечается, что помощник тренера «Лиона» Хорхе Масиэль также отстранён на один матч — он был удалён в воскресенье за показ судье видео на телефоне, что противоречит правилам.

После 27 встреч французского чемпионата «Лион» набрал 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Монако» располагается на шестой строчке, у команды Поконьоли в активе 46 очков.