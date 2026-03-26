Тренер «Монако» дисквалифицирован за стычку с сотрудником «Лиона» в очном матче Лиги 1
Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли получил дисквалификацию на один матч из-за участия в стычке с сотрудником команды‑соперника в матче 27-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (2:1).
Франция — Лига 1 . 27-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Лион
Окончен
1 : 2
Монако
1:0 Шульц – 42' 1:1 Аклиуш – 62' 1:2 Балогун – 72'
Удаления: Тальяфико – 89' / нет
38-летний бельгиец получил наказание от Дисциплинарного комитета Профессиональной футбольной лиги (LFP) Франции за красную карточку. Отмечается, что помощник тренера «Лиона» Хорхе Масиэль также отстранён на один матч — он был удалён в воскресенье за показ судье видео на телефоне, что противоречит правилам.
После 27 встреч французского чемпионата «Лион» набрал 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Монако» располагается на шестой строчке, у команды Поконьоли в активе 46 очков.
