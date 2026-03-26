Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Монако» дисквалифицирован за стычку с сотрудником «Лиона» в очном матче Лиги 1

Комментарии

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли получил дисквалификацию на один матч из-за участия в стычке с сотрудником команды‑соперника в матче 27-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (2:1).

Франция — Лига 1 . 27-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Лион
Окончен
1 : 2
Монако
1:0 Шульц – 42'     1:1 Аклиуш – 62'     1:2 Балогун – 72'    
Удаления: Тальяфико – 89' / нет

38-летний бельгиец получил наказание от Дисциплинарного комитета Профессиональной футбольной лиги (LFP) Франции за красную карточку. Отмечается, что помощник тренера «Лиона» Хорхе Масиэль также отстранён на один матч — он был удалён в воскресенье за показ судье видео на телефоне, что противоречит правилам.

После 27 встреч французского чемпионата «Лион» набрал 47 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Монако» располагается на шестой строчке, у команды Поконьоли в активе 46 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android