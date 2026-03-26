Стали известны подробности по будущему Маркуса Рашфорда

Нападающий Маркус Рашфорд, арендованный «Барселоной», может вернуться в «Манчестер Юнайтед» летом, сообщает ESPN.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» не намерен снижать цену за игрока. В Манчестере считают, что успешная игра Рашфорда в Ла Лиге повысила его стоимость, и при продаже в другой топ-клуб можно получить более выгодную сумму. Отмечается, что если «МЮ» не договорится с покупателями, Рашфорд продолжит карьеру в Манчестере. Утверждается, что футболист не против возвращения в АПЛ, хотя предпочёл бы остаться в «Барселоне».

С июля 2025 года футболист сборной Англии выступает в аренде в «Барселоне». Каталонский клуб хотел бы выкупить права на англичанина, но к лету может не собрать требуемую сумму — около € 30 млн. В текущем сезоне чемпионата Испании 28-летний форвард провёл 24 матча, забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.