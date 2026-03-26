Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

31-летний воспитанник «Реала» Маркос Льоренте объявил, где хотел бы завершить карьеру

31-летний воспитанник «Реала» Маркос Льоренте объявил, где хотел бы завершить карьеру
Комментарии

Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Испании Маркос Льоренте рассказал, где хотел бы завершить свою профессиональную карьеру.

«Я хочу завершить карьеру в «Атлетико». Хочу остаться в клубе подольше и надеюсь достичь соглашения о продлении контракта. Я чувствую, что меня ценят в этом клубе. Но я не вижу себя играющим после 35 лет», — приводит слова Льоренте журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X со ссылкой на Sport.es.

На данный момент Льоренте 31 год. Он является воспитанником «Реала». Испанец прошёл все молодёжные команды «сливочных», а также выступал за первую команду, где дважды становился обладателем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Кроме того, в активе Маркоса Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании. Летом 2019 хавбек перебрался в «Атлетико» за € 30 млн. В составе «матрасников» у Льоренте 291 матч, 36 голов и 43 передачи, а также титул чемпиона Испании.

Материалы по теме
«Атлетико» в соцсетях опубликовал видео со спорными решениями в пользу «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android