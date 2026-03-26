31-летний воспитанник «Реала» Маркос Льоренте объявил, где хотел бы завершить карьеру

Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Испании Маркос Льоренте рассказал, где хотел бы завершить свою профессиональную карьеру.

«Я хочу завершить карьеру в «Атлетико». Хочу остаться в клубе подольше и надеюсь достичь соглашения о продлении контракта. Я чувствую, что меня ценят в этом клубе. Но я не вижу себя играющим после 35 лет», — приводит слова Льоренте журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X со ссылкой на Sport.es.

На данный момент Льоренте 31 год. Он является воспитанником «Реала». Испанец прошёл все молодёжные команды «сливочных», а также выступал за первую команду, где дважды становился обладателем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Кроме того, в активе Маркоса Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании. Летом 2019 хавбек перебрался в «Атлетико» за € 30 млн. В составе «матрасников» у Льоренте 291 матч, 36 голов и 43 передачи, а также титул чемпиона Испании.