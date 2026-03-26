Родри заявил, что игра за «Атлетико» в прошлом не помешает потенциально перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался на тему своего возможного возвращения в Ла Лигу и потенциального выступления за мадридский «Реал» в будущем, несмотря на игру в прошлом в составе «Атлетико».

«То, что я выступал за «Атлетико», не помешает мне рассматривать вариант игры в «Реале». Нельзя отказывать лучшим клубам мира. На «Сантьяго Бернабеу» всегда особенная атмосфера. Я хотел бы вернуться в Ла Лигу — по-прежнему слежу за чемпионатом. Премьер-лига тоже мне нравится — она очень требовательна, но сейчас я доволен игрой там. У меня остался один год по контракту с «Манчестер Сити». Придёт время, когда мы сядем и поговорим», — приводит слова Родри Metro.

29-летний футболист в нынешнем сезоне провёл 28 игр во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года после перехода из «Атлетико». Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027-го. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.