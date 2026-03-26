Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Родри рассказал о взаимоотношениях с Винисиусом из «Реала» на фоне слухов о конфликте

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о взаимоотношениях с вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором на фоне слухов о возможном конфликте между футболистами из-за «Золотого мяча» в 2024 году. Напомним, осенью 2024-го испанец стал обладателем престижнейшей индивидуальной награды, хотя главным претендентом на неё считался бразилец.

«У меня нет никаких претензий к Винисиусу. Я его уважаю, он добился большого успеха в тот год, когда я получил «Золотой мяч». Выбирать победителя должны другие люди. Нас пытались настроить друг против друга, но между нами нет разногласий», — приводит слова Родри журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Реал» заинтересован в трансфере Родри. Сам футболист заявил, что не против сыграть за «сливочных», несмотря на выступления за «Атлетико» ранее.

29-летний футболист в нынешнем сезоне провёл 28 игр во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года после перехода из «Атлетико». Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 65 млн.

