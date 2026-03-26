Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Мбаппе: не могу представить себе ЧМ без Неймара, но не буду спорить с Анчелотти

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе выразил надежду на возвращение нападающего «Сантоса» Неймара в состав сборной Бразилии. 34-летний футболист не попал в окончательную заявку на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.

«Неймар есть Неймар. Чемпионат мира — для мировых звёзд, и он обязательно там будет. Я не могу представить себе чемпионат мира без Неймара, но я не буду спорить с Анчелотти», — приводит слова Мбаппе журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X со ссылкой на Globo.

Ранее сообщалось, что Неймар разочаровал Бразильскую федерацию футбола и имеет минимальные шансы поехать на чемпионат мира. В нынешнем сезоне-2026 Неймар провёл во всех турнирах пять мячей, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

