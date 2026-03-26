Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна лучшая команда 22-го тура РПЛ по модели «ожидаемых голов»

Комментарии

«Краснодар» разгромил «Пари Нижний Новгород» со счётом 5:0 в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-лиги и стал лучшей командой тура по модели «ожидаемых голов». «Быки» набрали 2,7 xG. Об этом сообщает телеграм-канал РПЛ.

Второй командой по показателю xG стала калининградская «Балтика», которая крупно обыграла «Сочи» (4:0). Подопечные Андрея Талалаева достигли показателя 2,46 «ожидаемых гола». В тройку также вошёл «Локомотив» (2,15 xG), победивший «Акрон» со счётом 5:1.

1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

На данный момент «Краснодар», набравший 49 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 48 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 44 очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android