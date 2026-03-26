Стала известна лучшая команда 22-го тура РПЛ по модели «ожидаемых голов»
«Краснодар» разгромил «Пари Нижний Новгород» со счётом 5:0 в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-лиги и стал лучшей командой тура по модели «ожидаемых голов». «Быки» набрали 2,7 xG. Об этом сообщает телеграм-канал РПЛ.
Второй командой по показателю xG стала калининградская «Балтика», которая крупно обыграла «Сочи» (4:0). Подопечные Андрея Талалаева достигли показателя 2,46 «ожидаемых гола». В тройку также вошёл «Локомотив» (2,15 xG), победивший «Акрон» со счётом 5:1.
1:0 Кордоба – 6' 2:0 Кордоба – 12' 3:0 Кордоба – 49' 4:0 Кривцов – 70' 5:0 Кордоба – 85'
На данный момент «Краснодар», набравший 49 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 48 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 44 очками.
