«Это самый важный матч в моей тренерской карьере». Гаттузо – об игре с Северной Ирландией

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался перед матчем с национальной командой Северной Ирландии в рамках плей-офф за выход на чемпионат мира — 2026. Встреча пройдёт сегодня, 26 марта, в 22:45 мск.

«Семь месяцев, то есть с первого дня моей работы тренером сборной не было ни одного момента, когда бы я перед сном или сразу после пробуждения не думал, что нам предстоит сыграть на чемпионате мира. Это будет самый важный матч в моей тренерской карьере из-за ответственности, которую чувствую, но я подготовился и не думаю, что может произойти, если всё пойдет не так. Думаю позитивно и масштабно: мы сыграем, а потом посмотрим. Сегодня утром, как только я проснулся, прочитал слова Марчелло Липпи (экс-тренер сборной Италии поддержал Гаттузо. – Прим. «Чемпионата»), и меня это тронуло, потому что я часто с ним общаюсь. Знаю, через что мы прошли вместе, и я люблю его. Мы очень близки.

В таком матче важен опыт, но прежде всего нужно уметь терпеть, учитывая их сильные стороны. Что мы можем сказать итальянцам накануне матча? Всё зависит от нас: если мы будем держать ситуацию под контролем и знать, как вести себя на поле, это будет иметь значение, вытащим итальянцев на стадион и к телевизору. Мы сами творцы своей судьбы, нам нужно осознавать свои возможности. Нужно быть физически и психологически готовыми.

Правильно, наши соперники говорят, что мы в кризисе, мы не должны позволять себе удивляться. Мне не нужно было смотреть прошлые плей-офф, потому что они у меня в голове. Давайте не будем вспоминать два чемпионата мира, на которые мы не прошли квалификацию — забудем прошлое, сосредоточимся на завтрашнем дне. К этому матчу нужно готовиться. И тактически, и психологически, потому что в современном футболе, если ты не готов и выходишь на поле бездумно, могут возникнуть проблемы. Завтра определённо будут трудности, придётся изо всех сил защищаться при рикошетах. Лёгких игр больше не будет», — приводит слова Гаттузо La Gazzetta dello Sport.