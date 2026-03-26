Расписание стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 на 26 марта

Сегодня, 26 марта, стартуют стыковые матчи отбора на чемпионат мира — 2026 по Европе. В рамках игрового дня состоятся полуфиналы «стыков». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе на 26 марта (время — московское):

20:00. Турция — Румыния;

22:45. Чехия — Ирландия;

22:45. Словакия — Косово;

22:45. Польша — Албания;

22:45. Италия — Северная Ирландия;

22:45. Украина — Швеция.

22:45. Уэльс — Босния и Герцеговина

22:45. Дания — Северная Македония

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.