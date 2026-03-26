Тренер Украины Ребров высказался перед игрой со Швецией в стыковых матчах на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча с национальной командой Швеции в рамках стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2026 года. Встреча пройдёт сегодня, 26 марта, в 22:45 мск.

«Чего именно ожидаю от игры со Швецией? Знаю, что у этой команды сильный характер. Мы должны победить завтра в ментальном плане. На поле будет много борьбы, индивидуальных дуэлей. Думаю, нам нужно будет концентрироваться на этом. Но, конечно, тактика это важная вещь, однако футбол состоит из множества элементов. Мы должны победить в каждом компоненте матча, тогда у нас будет преимущество. Конечно, это не гарантирует победу, но даёт больше шансов», – сказал Ребров в видео на YouTube-канале федерации футбола Украины.