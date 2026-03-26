Эдуард Мор обозначил лучшего нападающего России на данный момент

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил, что считает форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина лучшим нападающим России на сегодняшний день. По мнение эксперта, именно Тюкавин должен быть основным нападающим национальной сборной по футболу.

— Если бы я был главным тренером сборной, в стартовый состав поставил бы Тюкавина. Видно, что Константин уже восстановился от полученной травмы, набрал хорошую форму, уже успел забить «Ростову». В целом он смотрится на футбольном поле очень хорошо. На мой взгляд, именно Тюкавин сейчас наш лучший нападающий, — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».