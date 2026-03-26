Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов ответил на мнение, что судьи помогают «Зениту»

Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на мнение некоторых болельщиков, что судьи помогают «Зениту».

«Я вот прочитал про Мажича. Во-первых, он признал, что пенальти в матче «Зенита» с «Динамо» Махачкала не было. Он сказал: «Это ужас! Как Кукуян мог пойти на поводу у VAR?» И это было неправильное внедрение VAR. А, например, комичное падение Соболева… Оно вызывает улыбку, и больше ничего (улыбается). Судья-то не среагировал на это.

В принципе, судейские ошибки были, они и будут. Но судья, который дал пенальти в ворота махачкалинского «Динамо», сделал «медвежью услугу» против «Зенита», дав повод болельщикам из других городов. Однако мы видели разные пенальти и в других матчах. Видели, когда «Зениту» заслуженные пенальти нужно было давать, а их не назначали», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
«Нашёл щёлочку, как Широков». Орлов — о голе Джона Джона в ворота «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android