Орлов ответил на мнение, что судьи помогают «Зениту»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на мнение некоторых болельщиков, что судьи помогают «Зениту».

«Я вот прочитал про Мажича. Во-первых, он признал, что пенальти в матче «Зенита» с «Динамо» Махачкала не было. Он сказал: «Это ужас! Как Кукуян мог пойти на поводу у VAR?» И это было неправильное внедрение VAR. А, например, комичное падение Соболева… Оно вызывает улыбку, и больше ничего (улыбается). Судья-то не среагировал на это.

В принципе, судейские ошибки были, они и будут. Но судья, который дал пенальти в ворота махачкалинского «Динамо», сделал «медвежью услугу» против «Зенита», дав повод болельщикам из других городов. Однако мы видели разные пенальти и в других матчах. Видели, когда «Зениту» заслуженные пенальти нужно было давать, а их не назначали», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».