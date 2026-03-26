34-летний Каземиро готов продолжить карьеру в одной из топ-5 европейских лиг – ESPN

34-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро готов продолжить карьеру в одной из ведущих европейских лиг. При этом наибольший интерес к футболисту проявляют клубы МЛС и Саудовской Аравии. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, в хавбеке «красных дьяволов» заинтересованы «Интер Майами», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Аль-Иттихад». Его контракт истекает летом 2026 года, манкунианцы не будут продлевать соглашение с бразильцем.

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В текущем сезоне хавбек провёл 30 матчей за манкунианцев во всех турнирах, записав на свой счёт семь забитых мячей и две голевые передачи.