Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

34-летний Каземиро готов продолжить карьеру в одной из топ-5 европейских лиг – ESPN

Комментарии

34-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро готов продолжить карьеру в одной из ведущих европейских лиг. При этом наибольший интерес к футболисту проявляют клубы МЛС и Саудовской Аравии. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, в хавбеке «красных дьяволов» заинтересованы «Интер Майами», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Аль-Иттихад». Его контракт истекает летом 2026 года, манкунианцы не будут продлевать соглашение с бразильцем.

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В текущем сезоне хавбек провёл 30 матчей за манкунианцев во всех турнирах, записав на свой счёт семь забитых мячей и две голевые передачи.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android