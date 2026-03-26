АФК сообщила о переносе жеребьёвки Кубка Азии на неопределённый срок

Азиатская конфедерация футбола (АФК) сообщила о переносе жеребьёвки финальной стадии Кубка Азии 2027 года на неопределённый срок. Мероприятие должно было состояться 11 апреля 2026 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

«Решение было принято после тщательного рассмотрения с целью обеспечения беспрепятственного присутствия всех заинтересованных сторон на церемонии финальной жеребьёвки.

АФК выразила благодарность местному организационному комитету Кубка Азии по футболу 2027 года в Саудовской Аравии за полную готовность провести жеребьёвку в соответствии с планом, а также высоко оценила понимание и продолжающееся сотрудничество своих участвующих ассоциаций-членов, болельщиков и заинтересованных сторон», — сообщает официальный сайт АФК.

Планируется, что Кубок Азии — 2027 пройдёт в Саудовской Аравии. Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

Материалы по теме
Война на Ближнем Востоке притормозила мировой футбол. Проблемы не только у Роналду и Месси
