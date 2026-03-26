Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
В «Балтике» ответили на предложение отправить Талалаева на курсы управления гневом

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников отреагировал на предложение отправить главного тренера калининградской команды Андрея Талалаева на курсы управления гневом.

— Надо ли что-то делать с эксцентрикой Андрея Викторовича? Может быть, отправить на курсы управления гневом?
— Нет, его можно отправить, наоборот, преподавателем. Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков. Калининградские болельщики однозначно и точно Андрея Викторовича обожают, любят. В кафе, в ресторане обязательно к нему подойдут, автограф возьмут и слова поддержки точно говорят. Но если серьёзно, Андрей Викторович сам это знает и понимает. Конечно, он говорит: «Ну да, что-то где-то лишнее. Но вот эмоционально, да, я такой». Ну вот да, Андрей Викторович такой, — цитирует Мясникова ТАСС.

