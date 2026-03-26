Андрей Канчельскис: Вагнер — лучший легионер в истории российского футбола

Андрей Канчельскис: Вагнер — лучший легионер в истории российского футбола
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об экс-форварде московского ЦСКА Вагнере Лаве. Во вторник, 24 марта, бразилец объявил о завершении карьеры.

«Вагнер — лучший легионер в истории российского футбола. Он многого добился в ЦСКА. Я же даже играл против него, когда выступал в «Сатурне» и Самаре. Это нападающий, который цепляется за все мячи. У него было очень сложно отобрать мяч. Вагнер маленького роста, коренастый, здорово прикрывал мяч корпусом. Это большое дело, когда нападающий так цепляется за мяч. Он играл большую роль для ЦСКА», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год и с зимы по лето 2013 года. За этот период нападающий принял участие в 259 матчах во всех турнирах, в которых отметился 124 голами и 53 результативными передачами. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

