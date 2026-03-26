Канчельскис: в весенней части некого выделить, потому что ни у кого нет стабильности

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис признался, что не может выделить в весенней части сезона ни одну из команд Мир РПЛ. По его мнению, ни у одной из команд нет стабильности.

«Сложно выделить какую-то команду в весенней части. То же «Динамо» выдавало хорошие игры, а потом сыграло плохо. То же самое у «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» — были провальные игры. В весенней части некого выделить, потому что ни у кого нет стабильности. Лидеры остаются при своём, но всё могло и поменяться», — сказал Андрей Канчельскис в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.