Тренер Северной Ирландии: мы не боимся Италию, у этой команды нет Дель Пьеро или Тотти

Тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил высказался перед матчем с национальной командой Италии в рамках плей-офф за выход на чемпионат мира — 2026. Встреча пройдёт сегодня, 26 марта, начало игры — в 22:45 мск.

«Это один матч, мы здесь и можем пройти дальше, моим игрокам не нужно знать ничего больше. Мы не боимся, мы можем воспользоваться этой возможностью. У нас есть всё, чтобы выиграть. Давление, которое должна выдержать сборная Италии, сильно отличается от того, что есть в Северной Ирландии.

Не думаю, что есть хоть один футболист, который нас пугает. Мы хорошо знаем Италию и силу их полузащиты, но у этой команды нет Дель Пьеро или Тотти: сила этой их сборной заключается в коллективе, а не в отдельных игроках. Тем не менее, мы уважаем соперника: у них есть игроки, которые выступают на высоком уровне.

Мы уже обыгрывали команды высшего уровня, побеждали, владея мячом всего 30% времени. У нас очень молодая команда, и одно из преимуществ молодости — это беззаботное отношение. Эти ребята уже играли с Германией (0:1) и Словакией (2:0), они сильно выросли, и это будет очень важная проверка, но мы будем готовы. Для нас будет важно оставаться в игре. Чем больше времени проходит при счёте 0:0, тем сложнее становиться тем, у кого большие ожидания», — приводит слова О'Нила La Gazzetta dello Sport.