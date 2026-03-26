Шалимов оценил игру Соболева за «Зенит» в весенней части сезона
Бывший главный тренер ряда российских клубов Игорь Шалимов высказался об игре форварда «Зенита» Александра Соболева в весенней части сезона после матча 22-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (3:1).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22' 1:1 Гомес – 37' 1:2 Соболев – 43' 1:3 Глушенков – 85'
«Соболев своими голами и игрой забирает место в составе, выигрывая конкуренцию у Дурана. Но потерь у Алекса очень много. И если он не забивает, то эти потери — просто катастрофа. Ведёт себя Алекс правильно, главное — забить, но мячи надо сохранять лучше. Однако если посмотреть на последние матчи, результативность отличная. Победный гол «Балтике» в Кубке, гол «Спартаку» и здесь гол+пас», — приводит слова Игоря Шалимова «РБ Спорт».
