Шалимов оценил игру Соболева за «Зенит» в весенней части сезона

Бывший главный тренер ряда российских клубов Игорь Шалимов высказался об игре форварда «Зенита» Александра Соболева в весенней части сезона после матча 22-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (3:1).

«Соболев своими голами и игрой забирает место в составе, выигрывая конкуренцию у Дурана. Но потерь у Алекса очень много. И если он не забивает, то эти потери — просто катастрофа. Ведёт себя Алекс правильно, главное — забить, но мячи надо сохранять лучше. Однако если посмотреть на последние матчи, результативность отличная. Победный гол «Балтике» в Кубке, гол «Спартаку» и здесь гол+пас», — приводит слова Игоря Шалимова «РБ Спорт».