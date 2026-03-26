Вратарь «Зенита» Москвичёв поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Кайратом»

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Богдан Москвичёв рассказал о своих ожиданиях от товарищеского матча с казахстанским «Кайратом». Встреча пройдёт в субботу, 28 марта.

«Для меня это дебют на пресс-конференции. И надеюсь, будет дебют в стартовом составе «Зенита» на «Газпром Арене», пусть и в товарищеском матче. «Кайрат» — хорошая команда, которая недавно была в Лиге чемпионов, провела матчи с европейскими грандами. Думаю, это хорошая возможность», — передаёт слова Москвичёва корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Кайрат» является победителем чемпионата Казахстана. В минувшем розыгрыше турнира команда заработала 59 очков за 26 игр. В Лиге чемпионов команда заняла последнее, 36-е место, в единой таблице.