Андрей Канчельскис: ЦСКА попал в яму, неудачный старт весны — сюрприз

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался о неудачном старте московского ПФК ЦСКА в весенней части сезона. Команда проиграла три из четырёх матчей в Мир РПЛ.

«Когда играешь на сборах, нет турнирной таблицы и давления. Всё делаешь расслабленно. Во время чемпионата ты в постоянном напряжении, есть задачи. ЦСКА попал в яму. Может быть, перерыв пойдёт им на пользу. Какой-то сюрприз получился весной у ЦСКА. Вроде бы усилились, но, оказывается, нет. Ещё есть время и игры. Честно говоря, такой неудачный старт весны для ЦСКА — сюрприз», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.