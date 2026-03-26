Вратарь «Зенита» Москвичёв: у Шилова все шансы вернуться после травмы сильнее, чем он был

Вратарь «Зенита» Богдан Москвичёв отреагировал на появившуюся в прессе информацию, что молодой нападающий сине-бело-голубых Вадим Шилов вскоре может вернуться в общую группу. Напомним, Шилов повредил крестообразные связки колена. Сообщалось, что футболист должен будет вернуться в строй не раньше мая.

«Когда Вадик Шилов получил травму, было по-человечески за него обидно, потому что сам через это прошёл. Но при всех возможностях клуба, у него все шансы вернуться лучше и сильнее, чем он был. Я сразу высказал ему поддержку, сказал, что он может ко мне обращаться», — передаёт слова Москвичёва корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.