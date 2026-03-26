Главная Футбол Новости

Москвичёв — о разрыве «крестов»: вратарю легче переносить такую травму

Комментарии

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Богдан Москвичёв перед товарищеским матчем с казахстанским «Кайратом» (28 марта) рассказал о восстановление после разрыва передней крестообразной связки колена.

«Всё зависит от человека, но мне кажется, вратарю легче такую травму переносить. Риск рецидива меньше, чем у полевых. Многие говорили: «Вернёшься сильнее». Это правда», — передаёт слова Москвичёва корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

21-летний голкипер получил травму, выступая в аренде за «Оренбург» в матче с «Локомотивом» (1:1) 3 мая 2025 года. После повреждения Москвичёв выходил на поле за «Зенит» во встречах Зимнего Кубка РПЛ.

